Quick-Step boven in Gullegem: Lampaert wint

Er stonden enkele grote kleppers aan de start van Gullegem Koerse, zo is Philippe Gibert, winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, helemaal hersteld van zijn nierscheurtje. Greg Van Avermaet, winnaar in Harelbeke, Wevelgem en Roubaix, reed zijn eerste wedstrijd na een maand rust, en begon in Gullegem aan zijn voorbereiding op de Tour de France. Vorig jaar won hij hier na een ontsnapping van bijna 160 kilometer. En Jens Keukeleire, de winnaar van de Ronde van België hoopt ook straks aan de Grand Depart te staan in Dusseldorf.