Bij wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl heeft ploegleider Klaas Lodewyck positief getest op COVID-19, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie donderdag bekend, daags voor de start van de Vuelta in Utrecht.

"Vanwege die positieve test, zal Klaas er niet bij zijn bij de start in Utrecht", klinkt het bij het team. "Voorzorgsmaatregelen zijn intussen getroffen en er is een testregime geïnstalleerd om de kans op verdere verspreiding te verkleinen." Ook vorige maand, tijdens de Ronde van Frankrijk, werd het team meermaals getroffen door coronabesmettingen, voornamelijk in de technische staf.