Quick-Step Pop-up in Ring Shopping

Tot en met het weekend van Parijs-Roubaix zijn er een groot scala activiteiten voor de fans: van foto- en signeersessies met renners tot en met workshops gegevens door mecaniciens.

“We zijn trots dat we de Quick-Step Floors Pop-Up Store kunnen lanceren Niet alleen omdat we de eerste wielerploeg zijn die dat doet, maar ook omdat het in lijn is met ons concept en wens om de fans dichterbij ons te brengen”, aldus Quick-Step Floors CEO Patrick Lefevere.

De pop-up store is nog tot 7 april open.

Wonder how it's inside the fascinating Quick-Step Floors Pop-up Store which you can find in the Ring Shopping Kortrijk? Come on a tour!#qstpopup2018 pic.twitter.com/xwc4IYzKkx

