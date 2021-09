QuickStep-stagiair Van Tricht (21) pakt eerste profzege in Gullegem

Stan Van Tricht uit Boutersem heeft vanmiddag Gullegem Koerse gewonnen. In een spurt met drie was Van Tricht sneller dan Cériel Desal en QuickStep-ploegmaat Pieter Serry.

In de slotronde sprong Pieter Serry weg uit een kopgroep. Z'n ploegmaat en stagiair Stan Van Tricht kon aanpikken, samen met Cériel Desal. Desal zette als eerste aan in de laatste rechte lijn, maar Stan Van Tricht ging erop en erover en haalde zo z'n eerste profzege binnen voor Desal en een zwaar ontgoochelde Serry. Ook Desal uit Roeselare is nog een stagiair. Hij wordt volgend jaar prof bij Bingoal Wallonie-Bruxelles.

Een uitgebreid verslag van Gullegem Koerse zie je in een extra aflevering van Sport West, via deze link. Morgen komt de hele reportage apart online.