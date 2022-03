Raakt Knack in de Final 4?

Woensdagavond moet Knack Roeselare, in principe vrij moeiteloos, de Final 4 van de volleybalcompetitie bereiken. Als Roeselare ook zijn terugmatch wint van Waremme, is dat een feit. Je kan de match hier live volgen vanaf 20u20.

Roeselare kende in de heenwedstrijd geen problemen met Waremme, de rode lantaarn uit de competitie. Het won eenvoudig met 0-3 (16-25, 16-25 en 17-25). Roeselare was zo wel de enige ploeg uit de top vier die het echt gemakkelijk had.

Maaseik kreeg - na een late beslissing van de bond - met Gent een taaiere klant, maar won wel met 2-3. ook Menen (tegen Achel) en Aalst (op Leuven) wonnen hun heenwedstrijd met 2-3. Als zij vanavond ook in eigen huis de return winnen, dan speelt de top vier uit de gewone competitie ook effectief de Final 4. Gaan ze nog in de fout, dan valt de beslissing komende zaterdag, in een derde wedstrijd.