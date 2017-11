Zulte Waregem is vanmorgen vertrokken naar Arnhem voor de Europese wedstrijd tegen Vitesse. De ploeg heeft momenteel 1 op 9 in de Europa League. Twee weken geleden raapten ze hun enige punt tegen Vitesse.

De vele wedstrijden beginnen hun tol te eisen voor de West-Vlaamse ploeg. Zulte haalde 3 op 15 afgelopen weken in de Belgische competitie. Door de midweekwedstrijden kan er minder getraind worden en dat heeft een invloed op de jonge spelers.

Francky Dury beseft dat overwinteren in de Europa League moeilijk zal worden: “Ik ga zeker roteren. We leren veel in de Europa League, maar daarna focussen we op Play-Off 1. Anders zijn we er weer niet bij.”