Dat wordt een race tegen de klok, want trainer Fabien Mercadal krijgt zo maar heel weinig tijd om de nieuwelingen in zijn ploeg in te passen. Gisteren kwamen er nog drie bij: Yves Dabila, Jordi Mboula en Stef Peeters. Dat brengt het totaal nu al op elf. En nog is het huiswerk van sportief directeur Francois Vitali daarmee niet af. Er komen er waarschijnlijk nog vijf bij.