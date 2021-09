Radovanovic (KV Kortrijk) twee speeldagen geschorst

Na een opstootje met OHL-speler Ngawa in de blessuretijd van OHL-Kortrijk ging Radovanovic even over de rooie. De Kortrijkse verdediger verkocht zijn opponent ter hoogte van de nek een forse duw, waarop scheidsrechter Smet meteen rood trok. Het Bondsparket zag er een "opzettelijke en onaanvaardbare duw in het aangezicht" in en stelde een schorsing van twee speeldagen voor.

"Racistische uitspraken"

KV Kortrijk ging daar niet mee akkoord en verdedigde haar speler dinsdag voor het Disciplinair Comité. De Kerels haalden aan dat Ngawa provoceerde met beledigingen over Radovanovic' moeder en ook racistische toespelingen. Bovendien vonden ze de duw zacht en wezen ze op het blanco strafblad van de Serviër. KVK opperde om hem slechts één speeldag te schorsen.

Het Disciplinair Comité hechtte echter weinig geloof aan de vermeende provocaties van Ngawa. Bovendien wijst de instantie erop dat de duw met hoge intensiteit op de onderkin gebeurde. "Na het ontvangen van de rode kaart verlaat Radovanovic op arrogante manier het terrein", klinkt het nog. "Een effectieve schorsing van twee speeldagen, zoals in het minnelijk voorstel werd voorgebracht, komt dan ook gepast voor."