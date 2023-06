Rally Ieper: crash Lefebvre, Fourmaux leider, Loix beste Belg

Dag één van de rally van Ieper was er één met een secondenstrijd, een zware crash, een Franse leider en een Belgisch monument in zijn element.

Zware crash Stéphane Lefebvre

'Le nordiste' Stéphane Lefèbvre had zijn zinnen gezet op de Rally van Ieper. Met zijn Citroën C3 schoot hij op de eerste klassementsproeven ook het best uit de startblokken. Maar op de KP in Mesen, bijna aan het einde van dag één, ging het helemaal fout. Na een stuurfout ging Lefèbvre van de baan. Z'n wagen buitelde wel tien keer over kop. Als bij wonder zonder gewonden. Maar de rally was wel over voor Lefèbvre.

Fast Freddy in zijn element

Onder een stralende zon mochten de rallyliefhebbers smullen van een heerlijke eerste rallydag. Lefèbvre was al de hele dag in een secondenstrijd gewikkeld met zijn Franse uitdager Fourmaux. Die kon zijn Ford Fiesta op het einde netjes in pole-positie plaatsen voor de lange, tweede dag. Maar hij moet vrezen want zijn uitdager is niet de minste. Freddy Loix draait namelijk schitterende tijden, met naast zich Pieter Tsjoen. Fast Freddy pakte al de scratch op de voorlaatste KP en zit Fourmaux, als eerste Belg, op de hielen. Het verschil is na acht KP's amper 25 seconden. Zaterdag staan er nog 10 KP's op het menu.