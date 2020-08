Rally Omloop van Vlaanderen afgelast

De organisatoren van de Omloop van Vlaanderen hebben beslist om de rally van 4 en 5 september in Roeselare af te gelasten.

“De beste condities om een BRC-Belgisch Kampioenschap Rally te organiseren - rekening houdend met de huidige Covid-19 pandemie - kunnen niet gewaarborgd worden, niet naar de rijders toe, noch naar de honderden vrijwillige medewerkers die dergelijke organisatie vereisen,” staat op de website van de organisatie te lezen.

Ook is het volgens de organisatie niet opportuun om in deze coronatijd de politiediensten, brandweer, gezondheidsdiensten, dokters en verplegers te mobiliseren. Bovendien is het op financieel vlak niet evident om een evenement te organiseren waarbij sommige partners/sponsors financieel afhaken.