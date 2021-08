Rally van Ieper nu officieel begonnen

Een bijzondere editie, want de rally telt voor het eerst als Belgische manche van het WK. Tot grote vreugde natuurlijk van alle rallyfans en piloten, die zo de kans krijgen om minstens één keer in hun leven aan de start van een WK-manche te verschijnen. Al moeten ze daarvoor wel diep in de geldbeugel tasten. Gisteren was er alvast de traditionele shakedown in Nieuwkerke.

Vandaag en morgen rijden de piloten telkens acht klassementsproeven in het Heuvelland. De finale is zondag, met nog vier proeven op het circuit van Spa-Francorchamps.