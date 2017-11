Rallyrijder Mathias Viaene uit Waregem is zaterdagnacht op 41-jarige leeftijd overleden. De West-Vlaming was onwel geworden na een testdag voor de Rally van Kortrijk. Tijdens zijn carrière won Viaene onder meer de Rally van Wallonië.

Mathias Viaene was meer dan twintig jaar actief in de autosport. In 2015 zette hij een punt achter zijn professionele rallycarrière.