De olympisch kampioen Van Avermaet haalde het na een race over 249,2 km tussen Deinze en Wevelgem in een sprint met twee voor Jens Keukeleire (Orica-Scott).

Jens Keukeleire bleef na de wedstrijd over met een dubbel gevoel: "Ik was er dicht bij en wou graag winnen. Hoe langer de wedstrijd hoe beter ik me voelde, met wat geluk kon ik hier winnen", aldus de Bruggeling.

Greg Van Avermaet begon de sprint op kop en liet zich niet meer verschalken door Jens Keukeleire. De BMC-renner volgt daarmee Peter Sagan op die het vorig jaar haalde van Sep Vanmarcke en de Rus Viacheslav Kuznetsov.