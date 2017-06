Reacties op komst Leko bij Brugge

Ze zijn ervan overtuigd dat de Kroaat het potentieel heeft om prijzen te pakken met Club Brugge. Maar Verhaeghe en Mannaert beseffen ook dat dat tijd zal vragen.

Reactie voorzitter

"Na het afscheid van Michel zijn heel wat aanbiedingen binnengekomen", zei voorzitter Bart Verhaeghe. "Na een grondige screening en procedure zijn we bij Ivan Leko uitgekomen." De voorzitter loofde zijn passie en liefde voor het voetbal. "Hij past ook binnen het DNA van Club. We zijn echt verheugd dat we hem hier terug mogen verwelkomen."

Reactie CEO

"De komende dagen zullen we werken aan de vervollediging van de staf", bevestigde CEO Vincent Mannaert. "Ivan zal daarin betrokken worden, dat spreekt voor zich." Mannaert ontkende ook dat ze liever een ervaren coach hadden aangesteld. "We zijn vertrokken vanuit ons profiel, de voetbalfilosofie was doorslaggevend. Vanaf het eerste gesprek waren we onder de indruk van zijn passie, visie en begeestering. Bovendien heeft hij veel ervaring als speler. Hij heeft een WK meegemaakt en speelde vier jaar in Spanje. Als je op je 20ste aanvoerder bent bij Hajduk Split, dan heb je wel 'backbone'".

Reactie STVV

STVV neemt met gemengde gevoelens afscheid van zijn trainer. De club vindt het jammer dat hij zijn opdracht niet kon afmaken, maar is ook fier dat een Belgische topclub hem overneemt. STVV wenst Ivan veel succes in zijn verdere carriére.