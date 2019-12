Real Madrid wil revanche voor heenwedstrijd

De vedetten zijn dan wel in Madrid gebleven, Real is niet naar Brugge gekomen om Club de drie punten cadeau te doen.

"Wij hopen op een goede prestatie, en op de winst. Dit is tenslotte toch de Champions League," begint keeper Alphonse Areola zijn persconferentie. "Iedereen is gemotiveerd, en bovendien willen we gewoon revanche voor het gelijkspel in Madrid." Club gaf pas in de slotfase de overwinning weg in Madrid, na rood voor Vormer en een late goal van Casemiro.

"We komen hier geen vriendschappelijke wedstrijd spelen," vult trainer Zidane aan. "Dit is de Champions League. En dat heb ik de spelers ook gezegd. Mijn boodschap voor elke CL-wedstrijd is altijd dezelfde, en duidelijk : wij gaan voor winst. Maar we willen dat wel doen met mooi voetbal."

Zidane liet wel een heleboel vedetten in Madrid, genre Ramos, Marcelo en James Rodriguez. Hazard is er uiteraard niet bij met zijn blessure."Een operatie zal waarschijnlijk niet nodig zijn; wij hopen dat hij snel weer bij de kern komt. Er zijn spelers die al heel veel minuten hebben verzameld, en wat rust krijgen. De anderen krijgen nu de kans om zich te tonen. Club wordt geen makkelijke opdracht, dat hebben we wel gezien in de heenwedstrijd. Vergeet ook niet dat ze het PSG knap lastig hebben gemaakt in Parijs."