Recordworp Milanov afgekeurd

Even leek hij het Belgisch record van 67m26 te hebben verbeterd, want een van zijn andere worpen werd in eerste instantie als 67m90 opgemeten. Omdat een jurylid de landingsplaats van de discus met de natte vinger had aangeduid, werd de worp ongeldig verklaard.

In juni had Milanov al 67m05 geworpen, en zaterdag kwam hij in Ninove nog tot 66m34. Na zijn competitie in Ninove gaf hij aan nog voor het WK het Belgisch record te willen verbeteren, en dat leek in Beveren gelukt te zijn. De feestvreugde was echter van korte duur. Op videobeelden was te zien hoe de jury de verkeerde landingsplaats van de discus aanduidde en de worp werd afgekeurd.