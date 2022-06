Red Dragons verliezen ook in Kortrijk van Tsjechië

De Red Dragons (FIVB 28) gingen in de Lange Munte in Kortrijk tegen Tsjechië (FIVB 26) met 1-3 de boot in. De setstanden waren 19-25, 25-19, 20-25 en 19-25.

De Belgische volleymannen begonnen het toernooi eind mei in Aalst met een 3-0 overwinning (25-16, 27-25, 25-16) tegen Letland (FIVB 54). Dat was de eerste wedstrijd van Emanuele Zanini als bondscoach van de Red Dragons, de ervaren Italiaan die in januari werd aangesteld aan het hoofd van de nationale ploeg. Nadien volgde een 3-0 nederlaag (26-24, 25-16, 25-12) in en tegen Tsjechië en een 3-1 nederlaag (29-27, 31-29, 22-25, 25-13) in Estland (FIVB 46). Zondag wonnen de Esten ook in Kortrijk met 0-3 (17-25, 22-25, 21-25).

De Red Dragons staan met drie punten op de derde plaats, ver achter groepswinnaar Tsjechië (15) en Estland (11). Letland is met een punt laatste. Zaterdag sluiten de Belgen de campagne af met een trip naar Letland.

Aan het einde van de zes wedstrijden plaatst de beste ploeg uit elk van de drie groepen zich voor de Final Four in Kroatië. De Kroaten zijn automatisch gekwalificeerd, dus als zij hun groep winnen doet de beste runner-up (over alle poules heen) ook mee.