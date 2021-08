Red Lions pakken goud op O.S., De Sloover schittert

Vanmiddag vond in Tokio de hockeyfinale plaats tussen België en Australië. En daar is geschiedenis geschreven.

De Red Lions mikten na het zilver van de O.S. in Rio op hun eerste gouden Olympische medaille. Het was de enige belangrijke trofee die ze nog niet wonnen. (Lees verder onder de foto)

In de selectie van de zestien spelers die in actie kwamen, zat ook de 24-jarige Kortrijkzaan en verdediger Arthur De Sloover. Aan het thuisfront werd er alvast fel gesupporterd voor Arthur en zijn collega's. Onder meer door zijn zus Axelle. De match ging gelijk op met 1 punt voor beide ploegen, maar de Belgen deden het beter dan de Australiërs in de spannende shoot-outs. Ook Arthur De Sloover toonde wat hij waard is en scoorde. Daarop brak een feestje uit in zijn thuiskamp.