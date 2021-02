Elindus neemt zelfs zijn intrek in het voetbalstadion, in de kantoren onder de sfeertribune.

De Elindus Arena komt in het vernieuwde Regenboogpark te liggen, dat is de nieuwe naam die Waregem aan de site geeft. De renovatie van het Regenboogstadion is over halfweg, de regenboogbrug uit 1957 wordt volgend jaar vernieuwd, en er is het Waterfrontproject, met appartementen en kantoren.