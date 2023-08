Rembert Vromant is nieuwe TD Cercle Brugge

Carlos Avina streek in september 2020 neer in het Jan Breydelstadion. Na een mindere beginperiode met de Mexicaan als TD knokte Cercle zich afgelopen seizoen naar een knappe zesde plaats. Nu zet Avina een stap hogerop. "Ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik iedereen binnen Cercle Brugge ben voor de tijd die we hebben samengewerkt", reageert de Mexicaan in een persbericht. "Samen beleefden we mindere momenten, moeilijke tijden maar ook mooie momenten. Er staat binnen Cercle een professionele structuur die een sterke opvolging verzekert. Last but not least wil ik ook alle supporters van Cercle bedanken, voor hun steun maar ook voor hun druk. Daar word je beter van. Ik kwam toe als een onbekende buitenlander maar nu vertrek ik als een Cerclefan voor het leven."

Hoofd scouting Koninklijke Belgische Voetbalbond

Vanuit Monaco, waar hij technisch directeur wordt, zal Avina nauw betrokken blijven bij de sportieve uitbouw van Cercle Brugge. Met Rembert Vromant staat een opvolger klaar. De 37-jarige Belg komt over van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij werkte sinds 2021 voor de KBVB, waar hij in januari 2023 werd gepromoveerd tot hoofd scouting. Voorheen was hij actief voor onder meer Club Brugge en de Mexicaanse club Pachuca.

"Ik ben trots om deel uit te maken van Cercle Brugge en dankbaar voor de kans om mee mijn schouders te kunnen zetten onder de verdere sportieve uitbouw van de Vereniging", aldus Vromant. "Dankzij het harde werk achter de schermen ontwikkelde Cercle de voorbije jaren een dynamische en moderne voetbalfilosofie waarvoor het terecht wordt geprezen. Het is mijn nadrukkelijke bedoeling om deze visie verder door te trekken en jong, attractief talent naar Cercle te halen en zo de resultaten van de voorbije seizoenen te evenaren."