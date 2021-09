Topfavoriet voor het WK tijdrijden tussen Knokke-Heist en Brugge, Wout van Aert (27), is deze ochtend aangekomen in Weinebrugge, een viersterrenhotel in Brugge. Hij en Remco Evenepoel stonden er de pers te woord.

We mogen hopen op topprestaties van Wout van Aert en Remco Evenepoel. Beide heren veroverden al eens zilver op een WK, Evenepoel in 2019 in Yorkshire, Van Aert vorig jaar in Imola. "Ik hoop dat we met twee op het podium staan", sprak Remco Evenepoel na z'n zilveren medaille tijdens de wegrit in Trento. "Dat zei ik vorige keer ook op de Olympische Spelen, maar nu zijn de twijfels weg. Ik geloof in mezelf, ik geloof ook in Wout. We mogen dromen van medailles."

Bekijk de foto’s hieronder