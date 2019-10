Remco Evenepoel blikvanger in Oostrozebeke

Uiteindelijk won Remco Evenepoel de wedstrijd, voor Julien Vermote en Mauri Vansevenant. Evenepoel onderging bij de start de overvloedige aandacht met de glimlach. Na zijn fenomenale debuutjaar bij de profs is hij wel al het een en ander gewoon.

Het is een drukke maandag voor Remco Evenepoel. Vanavond zit hij in de talkshow 'Gert Late Night' op Vier, maar eerst komt hij in Oostrozebeke zijn laatste koers van het seizoen rijden. Zoals steeds onder massale belangstelling. Tv-makers Gert Verhulst en James Cooke zijn in Oostrozebeke om Remco Evenepoel persoonlijk aan te moedigen.

Ook Victor Campenaerts

Volgend jaar maakt hij van het wereldkampioenschap en de Olympische Spelen zijn absolute hoofddoelen. Over zijn debuutjaar kan hij niet anders dan tevreden zijn. Ook die andere nieuwe vedette van het peloton, werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, tekende present in Oostrozebeke.

BEKIJK HIER DE EINDSPRINT: