Remco Evenepoel pakt eerste Belgische trui op de weg in Izegem, Alec Segaert knap tweede

Het Belgisch kampioenschap startte als een speer in Izegem. Na het eerste uur koersen haalden de renners een gemiddelde van 50 kilometer per uur. Het parcours was pittig, met drie beklimmingen van de Kemmelberg.

De loodzware Kemmelberg

Na de beklimmingen in Heuvelland ontstond er een kopgroep met onder andere Wout Van Aert, Yves Lampaert, Sep Vanmarcke en Gianni Vermeersch. De vluchters duwden stevig door, en breidden een voorsprong van twee minuten uit.

Lampaert voor eigen volk

Op 60 kilometer van de meet vonden Lampaert en Van Aert elkaar. Ze reden de rest van de kopgroep eraf en gingen er met twee vandoor. Alpecin-Deceuninck moest als enige ploeg in de achtervolging.

Het was zowaar Julien Vermote uit Kortrijk die zich liet zien op de eerste rij van het peloton. Op 32 kilometer van het einde werden Van Aert en Lampaert ingerekend. Het duurde niet lang vooraleer de ploegmaat van Lampaert vertrok. Wereldkampioen Remco Evenepoel vertrok, met Alec Segaert uit Lendelede, Victor Campenaerts en Dries De Bondt kort in zijn wiel. Ook Stan Dewulf, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Jasper Debuyst, Daan Soete en Dries Devenyns sloten aan. Negen man die een halve minuut voorsprong bijeenfietsten met iets minder dan twintig kilometer te gaan.

Evenepoel ging op tien kilometer voor de meet ten aanval, met Alec Segaert kort in het wiel. De wereldkampioen schudde de kopgroep helemaal op en ging er met Segaert vandoor. De amper 20-jarige Segaert had er een formidabele wedstrijd opzitten. Samen met Evenepoel ging hij naar de meet. Het is Evenepoel die de sprint won en de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen is geworden.