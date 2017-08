Remco Evenepoel wint Route des Géants

La Route des Géants is een unieke internationale wedstrijd voor junioren. De koers gaat van het Franse Saint-Omer naar Ieper, en dat zijn twee zustersteden. Ruim 120 kilometer moeten worden afgewerkt, met onderweg ondermeer de Kemmelberg en de Monteberg als scherprechters. Aan de start stond een internationaal gezelschap van 140 renners.

Al snel vormde zich een kopgroep van 11 en dat was meteen de goede vlucht. In die kopgroep zaten onder andere de West-Vlamingen Desal en Cassaert. Ook nog vooraan: de winnaars van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race voor junioren. In de plaatselijke ronde van 7 kilometer in Ieper regende het aanvallen, maar niemand raakte weg. Remco Evenepoel was duidelijk de beste in de sprint voor Ilan Van Wilder en Daan Hoole. Eerste West-Vlaming was Ceriel Desal op een 4de plaats. Opmerkelijk: Remco Evenepoel was tot voor kort nog een beloftevolle voetballer bij Anderlecht, maar doet het dus ook uitstekend op de fiets.