Renato Neto debuteert bij Blankenberge

'Ik miste het voetbal te veel, dat is de hoofdreden. Het is een leuke club en groep. Ik sprak met de voorzitter en de coach en besliste om terug te voetballen, want ik wil terug plezier hebben en niet thuis zitten', aldus de Braziliaanse Belg.

PLEZIER MAKEN

Het niveauverschil tussen eerste klasse en eerste provinciale is uiteraard groot, maar voor Neto primeert het plezier. Bij Blankenberge zijn ze in ieder geval blij. De middenvelder brengt naast serieus wat kwaliteit ook vooral ervaring en balans. Een missing link bij de kustploeg. De eerste wedstrijd met Neto werd alvast overtuigend gewonnen met 4-0 tegen Jabbeke.