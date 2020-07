Elite zonder contract Ward Vander Meiren (37) uit Roeselare is momenteel buiten levensgevaar na een spoedoperatie in Ieper. Zondag kwam hij bij een verkeersongeval onder een landbouwvoertuig terecht.

De Roeselarenaar was zondag met twee andere wielrenners op training, en reed richting Ieper. Vander Meiren kwam onder een landbouwvoertuig terecht en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Hierop werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Ieper overgebracht. Dankzij een spoedoperatie is de elite zonder contract momenteel buiten levensgevaar, maar er wacht hem zeker nog een lange revalidatie.