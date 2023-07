In een fitnesszaak in Roeselare streden 45 sportievelingen voor de gele trui. Niet op de koersfiets, wel op een spinningfiets.

Elke dag wordt de rit uit de tour geënsceneerd met de nodige bergen en tussensprints, waar er punten te verdienen zijn voor de klassementen. Zo is er ook een groene trui, een bolle trui en een witte trui die niet voor de beste jonge renner is, maar voor de beste oudere renner. De gele trui is voor de meest complete renner.