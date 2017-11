Renners ondergaan steeds vaker conditietesten

Daar ondergaan de renners meerdere keren per jaar een conditietest. Bart Becquart: “Binnen een team zoals EFC worden renners toch twee keer per jaar naar hier gestuurd. Zo krijgen ze toch twee keer per jaar een beeld van hun conditie. Maar heel vaak komen renners hier ook in de zomer om te kijken hoeveel terugval er is na een rustperiode. Dan bekijken ze ook wat ze moeten doen om hun oorspronkelijk niveau terug te halen.

Elk spijtig voorval, zoals nu het overlijden van Bjarne, zorgt voor een schokgolf in het wielrennen en andere sporten. Dat zorgt ervoor dat iedere renner heel alert is voor symptomen en signalen. “Ik denk dat er minder naar een arts wordt getrokken puur voor de licentie. Sporter willen vooral hun sport met een gerust hart beoefenen.”