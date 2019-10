Retro: op bezoek bij Emma Meesseman in Ieper

In 2011 waren Focus & WTV op bezoek bij Emma Meesseman voor het programma "Talent Van Hier". Ze was toen 17 jaar en stond aan het begin van een veelbelovende carrière.

Emma Meesseman was toen 17 jaar en speelde van jongsaf aan basketbal bij Blue Cats Ieper.

Emma heeft alles van moeder natuur meegekregen om het in haar sport te maken. Ze is 1m90 groot, beweeglijk en fysiek sterk. Haar mama, Sonja Trankey, speelde ook jaren basketbal op het hoogste niveau, ondermeer bij Koksijde in eerste nationale. Emma wordt vaak de nieuwe Ann Wauters genoemd.

De Ieperse droomde toen al van het buitenland en kreeg toen al meerdere aanbiedingen van clubs. Emma volgde wetenschappen - moderne talen. Ze zat in het lyceum van Ieper.

