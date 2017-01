Ricardo van Rhijn weken out met enkelblessure

De 25-jarige rechterflankverdediger heeft zondag tijdens een training een scheurtje in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. De Nederlander verlaat het trainingskamp in het Spaanse Sotogrande en keert vandaag terug naar België om te revalideren. Met de Colombiaan Helibelton Palacios trok Club onlangs wel een nieuwe rechterflankverdediger aan, maar de spoeling op de flanken achterin is na het eerdere uitvallen van Laurens De Bock wel dun.