Rik Foulon nieuwe sportief manager bij KVK

Foulon speelde in de jaren '80 zeven seizoenen als verdedigende middenvelder voor KVK. Hij kwam uit de jeugdopleiding van de club. In 2001 werd hij door Jean-Marc Degryse aangesteld als scout. Nu volgt hij Karim Belhocine op, die eerder deze maand door Hein Vanhaezebrouck als assistent bij Anderlecht werd aangesteld.

"Rik is al lang een erg gewaardeerd lid binnen de sportieve structuur van KV Kortrijk", zegt algemeen directeur Matthias Leterme. "Met zijn duidelijke voetbalvisie, geënt op de identiteit van KV Kortrijk, en zijn sterk analytisch en empathisch vermogen is Rik de ideale persoon om de functie van sportief manager op te nemen."

"Rik bouwde door de jaren heen een uitgebreid netwerk en beschikt over heel veel knowhow. Onder Hein Vanhaezebrouck werd Rik ook verantwoordelijk voor de analyses van de tegenstanders. Het stemt ons uitermate tevreden dat we met Rik, een echte KVK-man, de continuïteit kunnen garanderen. Samen met het team van sterke medewerkers dat al aan de club verbonden is, zijn we overtuigd dat we de verdere uitbouw van het sportieve luik zullen kunnen realiseren."