Roadshow WK wielrennen van start in Knokke-Heist

Het WK tijdrijden gaat in Knokke-Heist van start om in Brugge te finishen. En de WK-sfeer zit er in de kustgemeente al goed in. Aan het casino kan je er dit weekend het parcours virtueel verkennen en je helemaal onderdompelen in de WK-geschiedenis. Dat kan in de Koersbus van het wielermuseum Koers in Roeselare.

In Knokke-Heist kan je mooie prijzen winnen, een quiz spelen of een foto laten nemen in een virtuele windtunnel. Er is aandacht voor G-sport en ook de allerkleinsten kunnen zich uitleven. Het WK-dorp landt de komende acht weken op 16 locaties. Dit weekend is Knokke-Heist aan de beurt, later trekt de show nog naar Damme en Brugge.