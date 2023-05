Robin Barbiaux Belgisch kampioen boksen

Het is de zevende profkamp van de 28-jarige Barbiaux, die al de Vlaamse en de Zuid-Nederlandse titel op zak heeft. In Torhout krijgt hij een eerste kans op de Belgische titel bij de halfzwaargewichten, maar dan moet hij wel Sadaam Moamed Da Silva Caetano verslaan. Dat dat mogelijk is, bewees hij al in het verleden.

Volle tien ronden

Da Silva Caetano, een Bruggeling die voor The Academy uit Gent uikomt, is een bokser die het vooral van zijn punch moet hebben, Barbiaux is tactisch en technisch de betere. Dat toonde hij onlangs nog op de Memorial Fernand Roelands in Brugge. De twee maken er een echt gevecht van, een strijd op het scherpst van de snee, met wisselende kansen. Al blijft het uitkijken voor de punch van Da Silva Caetano.

De kamp gaat over de volle tien ronden en finaal is het Barbiaux die de titel binnensleept en kersvers Belgisch kampioen bij de halfzwaargewichten is.