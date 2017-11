Rode Duivels winnen van Japan

De Belgische bondscoach Roberto Martinez koos voor Mignolet in doel, Vermaelen, Vertonghen en Kabasele achteraan, Witsel, Chadli, Meunier en Thorgan Hazard in het middenveld, en het aanvallende trio De Bruyne, Mertens en Lukaku. De Duivels hadden het in het eerste kwartier knap lastig tegen een goed georganiseerd Japan, maar nam onder impuls van Debruyne toch het initiatief over. Debruyne zorgde ook voor het gevaar, al was zijn eerste schot wat gekraakt, en bij zijn tweede poging ging Kawashima goed plat. Mertens probeerde Lukaku te vinden aan de eerste paal, maar veel verder kwam de Belgische dreiging niet.

Ook in de tweede helft kwam er niet meteen verbetering, tot een zondagswandeling van een matig spelende Chadli de bal tot bij Lukau kreeg, die simpel kon binnenkoppen. Zijn eenendertigste doelpunt, waarmee hij meteen topschutter aller tijden wordt. De wedstrijd bloedde daarna dood door de vele vervangingen, al moest Mignolet nog twee keer redding brengen. België won wel, maar veel mensen overtuigen van hun kans op het WK, nee, dat niet.