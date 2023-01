Rode kaart luidt nederlaag Club NXT in

De avond begon veelbelovend voor Club NXT. Cisse Sandra zette de Brugse beloften in minuut 26 op voorsprong op aangeven van Shon Homma. De Japanner mocht niet veel later de douches gaan opzoeken na een tweede gele kaart. Aan het begin van de tweede helft stelde Gaetan Hendrickx (48.) orde op zaken met een verzilverde penalty. Mamadou Kone kroonde zich in minuut 69 uiteindelijk tot matchwinnaar bij de Oost-Vlamingen.

Club NXT sluit de top zes met 29 punten, terwijl Deinze een positie lager tot op twee punten nadert.