Rode lantaarn KV Oostende pakt eerste punt

KV Mechelen en KV Oostende hebben zondagavond in de slotwedstrijd van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld Achter de Kazerne.

De thuisploeg werkte het slot van de wedstrijd met een man minder af na de uitsluiting van Faycal Rherras, die op de noodrem moest gaan staan bij de doorgebroken Zinho Gano. De bezoekers profiteerden daar al snel van door enkele minuten later de score te openen via Knowledge Musona. Oostende leek op weg naar zijn eerste driepunter van het seizoen, maar ondanks de manmindersituatie lukte Malinois langs invaller Boureima Hassane Bandé toch nog de gelijkmaker: 1-1, een eindstand waar beide ploegen niet veel mee opschuiven in het klassement.

KV Oostende blijft met één op achttien laatste, KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat nu dertiende met vier punten.