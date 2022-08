Roeier Tristan weer thuis in Brugge na WK-titel in Italië

Roeier Tristan Vandenbussche is weer thuis in Brugge na het behalen van de wereldtitel op het WK voor beloften in Varese, in Italië. Vandenbussche pakte goud in de dubbeltwee, samen met Gentenaar Aaron Andries.

Een opsteker is dat met het oog op de Olympische Spelen, binnen twee jaar in Parijs.

De riem mag er dus een weekje af voor Tristan Vandenbussche. Dik verdiend na de allereerste gouden WK-medaille ooit voor België op een olympisch roeinummer. Vandenbussche en Andries waren de topfavorieten in Varese, en maakten die status waar.

"Extra stress"

Tristan Vandenbussche: "Sinds mei trainen we samen in dubbel, bijna constant samen. Zeker met de resultaten van de laatste wedstrijden komt er nog extra stress bij kijken. Die resultaten zijn goed, je bent dan de snelste beloftenploeg, en je komt als favoriet aan de start, en dat brengt gewoon extra druk.

We wisten op voorhand, omdat wij de favorieten waren, dat andere ploegen zouden proberen om rap van start te gaan. Wij hebben gedaan zoals anders. We wisten dat als we bij de 1000 er nog bij lagen, onze tweede wedstrijdhelft is meestal een stuk sterker."

Doel blijft Olympische Spelen

Het ultieme doel blijft natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs. Als het kan alleen in de skiff, maar als de dubbeltwee meer garantie biedt op goud, dan stapt Vandenbussche met plezier in die boot.

Wie de kersverse wereldkampioen in ons land aan het werk wil zien, die kan begin september naar Hazewinkel voor het EK onder 23.