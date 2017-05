Roeselaarse vreugde is groot

Voor de vijfde keer op rij is Knack Roeselare landskampioen. Het was geen makkelijke titel, maar wel de absolute kers op de taart na alweer een schitterend seizoen, met een uitstekend rapport in de Champions League, bekerwinst én een nieuwe titel. De Roeselaarse vreugde was dan ook terecht groot...

“Het is echt een heerlijk gevoel, op dat moment op het veld staan. En dan nog winnen. Het is ongelofelijk. De vijfde titel op rij.. De eerste was de mooiste, de laatste was de lastigste. We zijn allemaal stikkapot”, zegt een opgelaten Stijn Dejonckheere. Het was een mooi seizoen voor de spelers van Roeselare, waarin ze verschillende titels gepakt hebben en Europees het ook niet slecht deden.

Het was een spannende finale. Dat maakt het niet makkelijker te verteren voor Noliko Maaseik. “Over de hele lijn gezien, is Roeselare net iets beter dan ons op dit moment. Het is spijtig want het heeft van heel weinig afgehangen.”

Coach Emile Rousseaux droomt al stilletjes van een zesde kampioenviering volgend jaar.