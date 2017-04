Roeselare begint PO II met gelijkspel

De wedstrijd begon met een goede kans voor beide ploegen. Het was Roeselare dat de kans kon verzilveren. Na negen minuten knalt Kehli de voorzet van Lecomte in een tijd binnen, 0-1. Het was toch Eupen dat de bal het best in de ploeg kon houden, maar het waren de bezoekers die hun voorsprong verdubbelden. Van Eenoo geeft de bal op een dienblad en Lecomte tikte de 0-2 binnen. Tien minuten voor de rust kreeg Eupen een penalty na een fout van Kompany op Sylla, maar de Eupense kapitein kon de elfmeter niet verzilveren. 0-2 was de ruststand. Na ongeveer tien minuten in de tweede helft werd Onyekuru diep gestuurd. Hij schoot de aansluitingstreffer voorbij Biebauw, 1-2. Na het doelpunt van Eupen kwam Roeselare onder hevige druk te staan. Eupen had het overwicht, maar kon de gecreëerde kansen niet omzetten in doelpunten. Een kwartier voor tijd maakte Onyekuru, op assist van Ocansey, toch zijn tweede van de avond, 2-2. In de slotfase probeerde Roeselare het punt veilig te stellen en dat lukte ook. Al bij al een goede start voor KSV Roeselare in PO II.