Roeselare ontving de achtste in de stand Zoersel op Schiervelde en won de partij met 3-0. De eerste set was een maat voor niets en werd ook gewonnen door de regerende landskampioen. In de tweede set kwamen de bezoekers beter aan de bak, maar toch ging Roeselare met de setwinst lopen. De laatste set was een thriller, maar ook hier trok Roeselare aan het langste eind. Roeselare blijft dankzij een zoveelste overwinning op titelkoers.

Tussenstanden: 25-13; 25-22; 25-23