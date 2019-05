Roeselare brengt stand in evenwicht met zege in Maaseik

In de tweede wedstrijd van de finale om de Belgische volleybaltitel heeft Roeselare woensdag een 2-3 zege geboekt op het terrein van titelverdediger Maaseik. De setstanden waren 23-25, 25-20, 23-25, 25-19 en 12-15. Roeselare bracht de stand in de best of five zo in evenwicht.