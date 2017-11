Roeselare eerst halvefinalist in Beker van België

Dat de bekerhouder doorstoot, is geen verrassing. Vorige week was er al een vlotte zege bij Torhout, in eigen huis waren er ook nooit zorgen (25-14, 25-18, 25-21).

Torhout speelt twee reeksen lager dan Roeselare, in eerste nationale, en raakte in de kwartfinale omdat Antwerpen forfait gaf bij de seizoensstart. Toch kent Torhout een rijkgevuld voorlleybalverleden. Het werd zelfs landskampioen in 1990. Maar stunten tegen provinciegenoot Roeselare zat er eigenlijk nooit in.

In de andere kwartfinales staan thuisploegen Amigos Zoersel, Maaseik en Menen er vandaag het best voor tegen respectievelijk Achel, Gent en Haasrode Leuven.