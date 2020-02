Roeselare en Beerschot delen de punten

Beerschot toonde zich op het veld van Roeselare de bedrijvigste partij. Op slag van rust werd die dominantie beloond met de openingstreffer van Joren Dom. De thuisploeg hield het kleinste verschil op het scorebord dankzij doelman Biebauw, die zich met enkele knappe saves onderscheidde. Amir Nouri zocht de een-twee met Andzouana, die zijn ploegmaat door de buitenspelval loodste. Nouri miste oog in oog met Vanhamel niet: 1-1. Dat was meteen ook de eindstand.

Beerschot is na elf wedstrijden voorlopig opnieuw leider in de tweede periode. Met 17 punten is de voorsprong op Virton, Lommel, Westerlo, OHL en Union echter beperkt. Roeselare is zevende, zowel in de tweede periode als in het algemeen klassement. Nog op de 25e speeldag neemt OHL het in eigen huis op tegen Lommel, Union gaat op bezoek in Virton. Westerlo en Lokeren sluiten de speeldag in de Kempen af.