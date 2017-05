Roeselare en Maaseik in evenwicht

Dat Roeselare en Maaseik aan elkaar gewaagd zijn in de play-offfinale van de EuroMillions Volley League bleek al. In de lijn daarvan bracht Roeselare de stand maandagavond in evenwicht na 3-2 winst tegen Maaseik (25-17, 18-25, 25-20, 22-25, 15-13).