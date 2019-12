Roeselare en Union houden elkaar in evenwicht

Roeselare en Union hebben zaterdag de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel op de zesde speeldag van de tweede periode in 1B. Beide ploegen lieten de kans liggen om naast leider Beerschot (11 punten) aan kop te komen.

Ismael Kandouss trof net voor de rust raak voor Union. Goed vijf minuten ver in de tweede helft kon Yhoan Andzouana de stand terug gelijk brengen (50.). Roeselare en Union tellen nu allebei 9 punten uit vijf wedstrijden en blijven de plaatsen drie en vier bezetten. OHL krijgt later op de avond de kans om over het duo te springen naar een gedeelde tweede plaats met Lommel (10 punten).