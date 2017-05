Roeselare laat Kortrijk achter met een kater

Werd Roeselare geïnspireerd door haar volleyballende stadsgenoten? Daar leek het wel op. De uitploeg kon deze play offs nog niet winnen, maar startte met veel bravoure aan de match. Dit resulteerde al na 24 seconden in een doelpunt. Na een mooie actie van Brouwers komt Kehli alleen voor doel. De Franse middenvelder maakt er zonder verpinken 0-1 van. Wie denkt dat Roeselare dan zal terugzakken, heeft het mis. De uitploeg heeft de bovenhand en houdt die ook. Kortrijk probeert wel, maar meer dan een paar kleine pogingen komen er niet. Iets meer dan 10 minuten voor de rust komt Goodwin aan de bal. De Roeselarenaar komt oog in oog te staan met keeper Kaminski en kan - weliswaar in 2x - scoren: 0-2. Coach Belhocine moet zijn troepen bijeen roepen, wil het nog een kans maken op de drie punten.

De rust brengt echter geen raad voor de thuisploeg. Even lijkt het alsof Kortrijk weer in de match zal komen, maar niets is minder waar. 10 minuten na de halftime maakt Brouwers er na wat geharrewar voor de goal 0-3 van: Roeselare in de wolken, Kortrijk aan de grond. Belhocine probeert nog iets te forceren en dropt de 17- jarige Hoxha in de ploeg voor zijn debuut. De eindstand blijft echter hetzelfde. Roeselare keert voor het eerst deze play offs met drie punten terug naar Schiervelde; kortrijk blijft met een kater en veel stof tot nadenken achter.