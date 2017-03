Roeselare met 500 fans naar de Bosuil

Roeselare neemt het eerst op verplaatsing op tegen Antwerp en zal dat in een kolkend Bosuilstadion moeten doen. Woensdagnacht maakte Antwerp al bekend dat alle 11.000 tickets voor de thuissupporters waren uitverkocht.



Voor de bezoekers uit Roeselare waren een 700-tal plaatsen voorzien en daarvan zullen er dus ongeveer 500 ingevuld worden door supporters van wit-zwart. "We zijn tevreden met dit aantal", zegt Johan Plancke, de CEO van SV Roeselare. "Veel van onze supporters herinneren zich nog de aanval op de supportersbussen na de eindrondematch tegen Antwerp in 2009. Sommigen durven of willen daardoor wellicht liever niet mee."

In mei 2009 ging Roeselare met 1-3 winnen op het veld van Antwerp. De bussen met de bezoekende supporters werden nadien bekogeld met flessen, glazen en stenen. Bij één bus vloog een kei door de ruit, waarna een supporter medisch verzorgd moest worden voor een snijwonde aan het voorhoofd.