Roeselare moet voorbij Antwerp om te promoveren

Roeselare begon nochtans belabberd aan de partij tegen Lierse. Reservedoelman Jo Coppens mocht nog eens starten, maar flaterde (niet voor het eerst dit seizoen). Na een hoekschop viel Coppens met de bal in doel.

Voor Roeselare had de partij niet veel belang, want het was al zeker van de promotiewedstrijden nadat het de eerste periode won in november. Een experimenteel elftal ontsnapte aan de 2-0 toen De Belder een grote kans op de lat mikte. In de slotfase kreeg Lierse het deksel op de neus: Stevance kwam alleen voor de keeper en faalde niet: 1-1.



Roeselare verloor zo geen enkele van zijn vier wedstrijden tegen Lierse, dat in de opgetelde eindstand van 1B nochtans 5 punten voor Roeselare en 6 voor Antwerp eindigt. Maar de Antwerpenaren wonnen deze namiddag wel in extremis van Lommel (1-0), waardoor ze de tweede periode én het tweede ticket voor de finalewedstrijden pakken.

De heenmatch van de finale wordt gespeeld op zondag 5 maart om 14u30 op de Bosuil, de terugmatch normaal op zaterdagavond 11 maart (20u) in Schiervelde.

Cercle ging deze namiddag winnen in Tubeke (1-2) en wordt zo nog derde in de tweede periode, na Antwerp en Lierse. Toch moet groen-zwart de play-downs spelen om niet uit 1B te vallen, na een zwakke eerste periode.