Roeselare neemt afscheid van CEO Brian Tevreden

1B-club Roeselare heeft bekendgemaakt verder te gaan zonder CEO en sportief directeur Brian Tevreden. De 37-jarige Amsterdammer nam vorige zomer het roer over op Schiervelde.

Tevreden kwam destijds over van de Engelse tweedeklasser Reading, een club die net als Roeselare eigendom is van de Chinese zakenvrouw Dai Xiu Li Hawken. Onder de leiding van de Nederlander werd Play-off 2 vorig seizoen op een haar na gemist. "Intern had hij al eerder laten weten dat hij de club wou verlaten op het moment dat er nieuwe mensen aan boord zouden komen", liet de club op haar website weten. "Afgelopen weekend werd zijn ontslag door Miss Dai aanvaard."

"Ik wil alle mensen binnen en rondom de club bedanken voor de samenwerking", liet Tevreden bij zijn afscheid noteren. "Ik wens de club dan ook alle succes toe in de verdere toekomst en ben er van overtuigd dat Roeselare heel binnenkort mooie stappen vooruit zal zetten."

Roeselare gaf nog mee in de nabije toekomst "enkele positieve signalen te kunnen afvuren op sportief en extra-sportief gebied richting de start van de competitie". De West-Vlamingen openen de competitie komende zondag met een verplaatsing naar Union.

