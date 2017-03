Roeselare niet opgewassen tegen Zenit Kazan

Roeselare heeft dinsdag zijn heenwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs in de Champions League volleybal met 0-3 verloren.

De Belgische kampioen bleek niet opgewassen tegen tweevoudig titelhouder Zenit Kazan. Het werd 23-25, 19-25 en 18-25. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in Rusland gespeeld.

De winnaar van het duel neemt het in de tweede en laatste ronde van de play-offs op tegen het Russische Belgorod of tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle, de club van Red Dragon Sam Deroo. Zij spelen hun heenwedstrijd in Rusland woensdag.

Zenit won de Champions League vier keer: in 2008 (toen nog als Dynamo Kazan) 2012, 2015 en 2016. In 2011 verloor de Russische club de finale.